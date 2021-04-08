У Польщі рекордна добова смертність від Covid-19

За день від коронавірусу померли понад 900 поляків

Загалом вчора у Польщі виявили 27 887 нових хворих на коронавірус

За минулу добу у Польщі медики зафіксували 954 смерті від коронавірусу. Це найбільша кількість летальних випадків за весь час епідемії. Про це пише RMF24.

У МОЗ країни зазначили, що на таку велику кількість вплинули останні вихідні дні, які були через католицький Великдень. Через це у статистику потрапили раніше невраховані смерті. Однак там підкреслили, що тенденція зростання кількості летальних випадків існує.

За останню добу в країні виявили майже 28 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Також активно зростає і кількість госпіталізованих.

Загальна кількість людей, інфікованих коронавірусом у Польщі, становить вже 2 499 507. Померло 56 659 пацієнтів.

У лікарнях перебуває 34 864 пацієнтів із ковідом, що на 173 більше, ніж у середу. 3362 потребують ШВЛ, що на 20 більше, ніж напередодні.

Водночас в країні активно триває кампанія із вакцинації населення від коронавірусу. Принаймні першу дозу вакцини отримали вже понад 4,7 мільйона жителів, а повністю вакцинувалися – трохи більше двох мільйонів.

Як повідомлялося, Польща продовжила карантинні обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу ще на 9 днів – до 18 квітня, тоді як спершу вони планувалися до 9 квітня.

Нагадаємо, з 20 березня Польща повернулась у національний локдаун – відтоді припинили роботу готелі, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

З 27 березня закрилися дитсадки й перукарні, великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.