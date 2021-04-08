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    Міністр закордонних справ Польщі терміново вирушає в Україну

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    Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау їде у Київ&nbsp; - Міністр закордонних справ Польщі терміново вирушає в Україну
    Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау їде у Київ 
    Фото: facebook com Zbigniew Rau

    Візит глави МЗС відбудеться через російську загрозу на кордонах України

    Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау здійснить терміновий візит до Києва через виникнення загрози нової російської агресії на кордонах України. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Польщі у Twitter.

    «Збіґнєв Рау здійснить надзвичайний терміновий візит до Києва у світлі загрози миру на кордонах України», – йдеться в повідомленні.

    Раніше в МЗС України повідомляли, що під час візиту глава МЗС України Дмитро Кулеба та Рау обговорять питання співпраці України та Польщі в рамках міжнародних організацій та регіональних форматів.

    Також глави зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім діям Росії, серед яких загострення ситуації на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму, нарощування російських військ біля кордонів України, збільшення інтенсивності російської пропаганди.

    Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 8 квітня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув. З початку квітня це вже сьома смерть захисника України.

    За вчора противник здійснив сім порушень режиму «тиші». Зокрема, біля Пісків і Опитного бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібру, а поблизу Гнутово, Широкіно, Талаківка та Водяне, що на Приазов'ї – гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

    Напередодні представники НАТО в Пентагоні обговорили військову активність Росії біля України.

    Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

    Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

    На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

    У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

    Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

    Теги: МЗС Росія Польща міністр НАТО армія агресія військові Дмитро Кулеба
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