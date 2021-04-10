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    Сьогодні одинадцята річниця катастрофи під Смоленськом

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    10 квітня 2010 року о 09:54 за київським часом під Смоленськом сталася авіакатастрофа польського президентського літака в якій загинули 96 людей - Сьогодні одинадцята річниця катастрофи під Смоленськом

    10 квітня 2010 року о 09:54 за київським часом під Смоленськом сталася авіакатастрофа польського президентського літака в якій загинули 96 людей

    Фото: Reuters

    Розслідування Смоленської катастрофи триває дотепер

    Сьогодні – 11 років із дня Смоленської катастрофи, під час якої загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.

    10 квітня 2010 року, неподалік російського Смоленська, під час посадки на військовому аеродромі «Смоленськ-Північний», зазнав катастрофи літак Ту-154, яким польська державна делегація прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених 70 роковинам розстрілів енкаведистами польських військових у 1940 році. У авіатрощі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, серед них і президентське подружжя Леха та Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

    Попри час, ясності у Смоленській катастрофі не додається. За ці десять років з’явилася низка гіпотез про її причини і перебіг подій. Спочатку Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, визначивши як чинник інциденту недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому «Смоленськ-Північний». Проте згодом стали лунати й інші версії. У лютому 2016 року в Польщі, за рішенням тодішнього міністра оборони Антоні Мацеревича, поновили розслідування, створивши відповідну комісію.

    У березні 2017 року Антоній Мацеревич назвав катастрофу під Смоленськом терактом, також він заявив про наявність «незаперечних свідчень російської відповідальності за смоленську катастрофу». У квітні 2017 року польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів з «несвідомого» на «свідоме» доведення ними екіпажу президентського літака до авіакатастрофи.

    У квітні 2018 року підкомітет Міноборони Польщі опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому, зокрема, зазначається, що ліве крило літака Ту-154 було знищене внаслідок внутрішнього вибуху. Таких же висновків дійшла і британська лабораторія судово-вибухових речовин Forensic Explosives Laboratory, підпорядкована Міноборони Великої Британії. Наприкінці березня 2019 року експерти цієї лабораторії оприлюднили дослідження, що підтверджує сліди тротилу в більшості з 200 зразків розбитого літака експрезидента Леха Качинського.

    У вересні 2020 року слідчі Національної прокуратури Польщі подали до суду клопотання про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленськ-Північний в день аварії польського президентського літака. Проте російська сторона відмовилась їх видати.

    Розслідування Смоленської катастрофи триває дотепер.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: МВС прокуратура Польща Міноборони авіакатастрофа арешт літак Лех Качинський розслідування президент
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