Померла монахиня, яка запобігла замаху на патріарха Філарета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поховають ігуменю Варвару 30 липня на чернечому цвинтарі

Ігуменя Варвара померла на 91-му році життя після тривалої важкої хвороби

У неділю, 29 липня, померла ігуменя Варвара, довголітній економ Української православної церкви Київського патріархату.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря.

Ігуменя Варвара померла на 91-му році життя після тривалої важкої хвороби. За півгодини до смерті, у зв'язку з різким погіршенням самопочуття черниці, духівник протоієрей Іоанн Київський прочитав над нею канон на скін душі.

Увечері 29 липня тіло Варвари перенесли до Володимирського собору, де протягом ночі за нею будуть відбуватися заупокійні молитви і читатиметься Псалтир. О 9-й годині ранку 30 липня патріарх Філарет очолить заупокійну Божественну літургію і чин відспівування.

Поховання відбудеться на чернечому цвинтарі біля Свято-Миколаївського храму в селі Мощун Києво-Святошинського району Київської області.

Нагадаємо, раніше в УПЦ КП повідомили, що заштатний єпископ Севастіан готувався до вчинення замаху на патріарха Київського Філарета. Разом зі своїм сином він намагався потрапити до особистих покоїв Філарета. Його зупинила економ Патріархії монахиня Варвара, на яку єпископ Севастіан напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із балончика.