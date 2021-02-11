Померла учасниця армії ОУН-УПА, мисткиня Ольга Горинь

Жінка мала важку хворобу, до того ж потрапила в аварію

Внаслідок тривалої та важкої хвороби 11 лютого з життя пішла політв'язень, майстриня народно-декоративного мистецтва Ольга Горинь. Вона була дружиною відомого політичного діяча, дисидента, одного із засновників Народного Руху України Михайла Гориня.

Про її смерть повідомила журналіст Світлана Остапа у Facebook.

«Торік у жовтні їй виповнилося 90 років, й останні роки вони дуже хворіла. Це була страшна хвороба, до того ж пані Оля ще й потрапила в аварію. За що ці всі випробування випали на долю цієї тендітної, але напрочуд сильної духом жінки? Вона до останнього щось планувала, кажуть рідні, і була оптимісткою. На вісім років пережила свого чоловіка», – повідомила Остапа.

Журналіст додає, що Ольга Горинь у радянські часи брала активну участь у підпільній боротьбі ОУН–УПА.

«Із групою однодумців-студентів та педагогів писала листи, статті, замітки та вірші, що викривали злочинну політику Сталіна і КПРС на теренах Галичини. Тиражувала й розповсюджувала підпільну літературу самвидаву», – пише сучасна енциклопедія України.

Ольгу Горинь заарештували і засудили у 1952-му до 25 років таборів суворого режиму та п'ять років позбавлення прав.

Покарання відбувала в Комі АРСР потім у Казахстані. Звільнена 1956-му. Але сміливо до кінця життя протестувала проти порушення громадянських прав.

«Пані Оля закінчила Львівський університет (1961). Працювала у бібліотеці, вчителювала. Чекала із заслання свого чоловіка і виховувала двох дітей Оксану і Тараса. І була дуже талановитою мисткинею», – написала Світлана Остапа.