Скувало спину і ноги: Григорія Чапкіса втретє госпіталізували

У грудні Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією

Видатний хореограф зараз в реанімації: йому важко дихати і ходити

Легендарний український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс, який у грудні захворів на двобічну пневмонію, втретє потрапив до лікарні.

Наразі балетмейстер перебуває в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Як пише видання «Гордон», 90-річного танцівника госпіталізували в ніч на 9 лютого. Діагноз поки невідомий, але Чапкіс скаржиться, що йому скувало спину і ноги.

«Сьогодні вночі «швидка» мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлений. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал», – розповідає Чапкіс.

Також Григорій Миколайович додав, що за час хвороби сильно схуд.

Нагадаємо, 19 грудня Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Хореографу зробили два тести на коронавірус, результат яких був негативним.

Втім, лікарі не стверджували, що хореограф не підхопив коронавірус.

Напередодні Нового року суддю шоу «Танці з зірками» виписали з лікарні. Однак, 6 січня Чапкіса знову госпіталізували.

Тоді син Чапкіса просив молитися за його батька.