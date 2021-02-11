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    Трагедія в метро: на «Видубичах» помер пасажир (фото)

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    На час роботи слідчих місце загибелі пасажира обмежувальною стрічкою - Трагедія в метро: на «Видубичах» помер пасажир (фото)
    На час роботи слідчих місце загибелі пасажира обмежувальною стрічкою
    Фото: dtp.kiev.ua

    Причина смерті пасажира наразі невідома

    Сьогодні, 11 лютого, на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Чоловік стало зле на платформі станції.

    Лікарі швидкої допомоги, які прибули на виклик, констатувала смерть пасажира. Причини смерті встановить медична експертиза.

    Наразі на місці трагічної події працює слідчо-оперативна група.

    Трагедія сталася на платформі станції
    Трагедія сталася на платформі станції

    Як відомо, на станціях метрополітену розміщено 53 дефібрилятори, що були закуплені коштом Міського центру громадського здоров’я. Їх встановлено на кожній станції: 52 одиниці у касових залах, а один дефібрилятор – в офісі поліції на «Лук'янівській». Відповідні наліпки можна побачити на станціях.

    Але є недолік: у пасажирів метро відсутній безпосередній доступ до дефібриляторів. Тому незабаром планується розмістити дефібрилятори власне на платформах станцій. Їх мають встановити на 19 станціях.

    До слова, у пікові години на стаціях столичного метро спостерігаються скупчення пасажирів. Адміністрація київського метрополітену попередила про обмеження входу на станції в години пік.

    Теги: трагедія Київ метро смерть
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