Померла Валентина Шевченко – єдина жінка, яка очолювала Верховну Раду УРСР



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Останнім часом Валентина Шевченко серйозно хворіла і проходила лікування в клініці «Феофанія» Фото: kp.ua

Валентина Шевченко померла на 85-му році життя

У ніч на 3 лютого померла Валентина Шевченко – відома політична і громадська діячка України, єдина жінка, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР.

Останнім часом Шевченко серйозно хворіла й лікувалася у клініці «Феофанія». За попередньою інформацією, прощання з нею відбудеться в четвер, 6 лютого, на території клініки «Феофанія». Шевченко поховають на Байковому кладовищі поруч з її чоловіком.

Валентина Шевченко народилась 12 березня 1935 року в Кривому Розі. Шевченко чотири роки (1969 – 1972) працювала заступником міністра освіти УРСР. З 1972 по 1975 роки – була заступником голови в Українському товаристві дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами.

Протягом 10 років Валентина Шевченко працювала заступником голови президії Верховної Ради УРСР. У 1985 році, коли Шевченко було 50 років, її обрали головою Верховної Ради УРСР.

Після розпаду СРСР Валентина Шевченко пішла з політики.

Останніми роками вона мало з’являлась на публіці та не давала інтерв’ю.