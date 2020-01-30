Помер перший міністр юстиції незалежної України Віталій Бойко



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Помер Віталій Бойко, колишній голова Верховного суду (1994 – 2002 роки) та ексміністр юстиції (1990 – 1992)

Колишній глава Верховного Суду України помер у віці 82 років

У віці 82 років помер перший міністр юстиції і колишній голова Верховного суду України Віталій Бойко.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

«Бойко є знаковою постаттю в історії української правової системи. Зокрема, як голова ЦВК України по виборах народних депутатів мав честь відкривати перше пленарне засідання Верховної Ради України I скликання, входив до складу Ради при президентові України з питань реформування судової системи України, став одним з організаторів Союзу юристів України та ініціаторів здійснення в державі судово-правової реформи», - йдеться в повідомленні.

Більше інформації ані про обставини смерті, ані про місце та час смерті наразі немає.

У 1990-1992 роках Бойко був першим міністром юстиції України та паралельно виконував обов'язки голови Центральної виборчої комісії. Займався організацією перших виборів президента України, проведенням Всеукраїнського референдуму з питання незалежності.

У 1993-1994 роках був послом України в Молдові, а з 21 грудня 1994 року був обраний головою Верховного суду України. На цій посаді він перебував до своєї відставки в жовтні 2002 року.

У 2009 році був обраний головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів.