Помічнику Гримчака стало зле під час затримання: викликали швидку
Саме в авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли $480 тисячІгорю Овдієнку, якого називають помічником заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, стало погано під час затримання на хабарі розміром $480 тисяч.
Овдієнку викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск, передає «24 канал».
Швидка приїхала близько 21:20. Перед тим Овдієнка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.
Спочатку Овдієнко сидів у своєму авто, а близько 23:00 сам пішов і ліг у швидку. За словами медиків, у підозрюваного в отриманні хабаря різко підскочив тиск – до позначки 230/170. Адвокат Овдієнка додав, що у його підзахисного цукровий діабет та ІІ група інвалідності.
Зауважимо, саме в авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли $480 тисяч.
За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат.
Адвокат повідомив, що наразі заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).
Раніше про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.
СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.
Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.