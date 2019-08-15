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    Помічнику Гримчака стало зле під час затримання: викликали швидку

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    Помічнику Гримчака стало зле під час затримання: викликали швидку

    Саме в авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли $480 тисяч

    Ігорю Овдієнку, якого називають помічником заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, стало погано під час затримання на хабарі розміром $480 тисяч.

    Овдієнку викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск, передає «24 канал».

    Швидка приїхала близько 21:20. Перед тим Овдієнка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро Нивки.

    Спочатку Овдієнко сидів у своєму авто, а близько 23:00 сам пішов і ліг у швидку. За словами медиків, у підозрюваного в отриманні хабаря різко підскочив тиск – до позначки 230/170. Адвокат Овдієнка додав, що у його підзахисного цукровий діабет та ІІ група інвалідності.

    Зауважимо, саме в авто Range Rover, у якому був Овдієнко, правоохоронці знайшли $480 тисяч.

    За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат.

    Адвокат повідомив, що наразі заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).

    Раніше про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

    СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

    Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.

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