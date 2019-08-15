Правоохоронці завершили обшук у квартирі Гримчака, - адвокат



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Юрыю Гримчаку інкримінують 1,1 мільйона доларів хабара

Гримчака затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину

У Києві правоохоронці завершили обшук у квартирі заступника голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого затримали за підозрою в шахрайстві.

Про це повідомив адвокат Фелікс Кашарський.

За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням.

За словами Юлії Гримчак, другий затриманий – її брат.

Адвокат повідомив, що наразі заступник міністра перебуває «на Борисоглібській» (ймовірно, в управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури на вулиці Борисоглібський в Києві).

Раніше про обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака повідомила його дружина Юлія.

СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара.

Юрія Гримчака призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України 10 березня 2017 року.

Джерело: Радіо Свобода