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    Помісна церква виграла майже всі судові позови від Московського патріархату – Епіфаній

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    7 липня у Хресто-Воздвиженському Манявському чоловічому монастирі, що на Прикарпатті, Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію - Помісна церква виграла майже всі судові позови від Московського патріархату – Епіфаній
    7 липня у Хресто-Воздвиженському Манявському чоловічому монастирі, що на Прикарпатті, Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію
    Фото: Митрополит Епіфаній/facebook

    Наразі приєднання нових громад тимчасово припинено через юридичну боротьбу, але ПЦУ виграє її

    Православна церква України виграла майже всі судові позови, які подавав Московський патріархат. Про це в Івано-Франківську під час зустрічі з представниками ЗМІ повідомив предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, пише «Укрінформ».

    Він відзначив, що зараз процес приєднання релігійних громад до ПЦУ призупинений, тому що йде боротьба в юридичній площині. Майже всі судові позови, які були від Московського патріархату, виграла ПЦУ.

    «Цей процес із певних причин призупинений. Зараз відбувається боротьба в юридичному полі по кожній громаді, яка приєдналася, а їх близько 700. Зараз ми захищаємося в правовому полі. Практично всі судові позови, які заявляються з боку Московського патріархату, ними програні. Ми виграли, тому що на нашому боці правда. Ми її відстоюємо і хочемо, щоб усе відбувалося відповідно до українського законодавства», – відзначив митрополит Епіфаній.

    За його словами, зараз ПЦУ очікує на новий виток у процесі приєднання громад, бо чимало їх очікують слушної миті.

    «Зараз є громади, які поступово долучаються, але не афішують цього. Вони приймають рішення, подають на реєстрацію, але бояться протидії. На жаль, є ті сили, які протидіють, показують картинку для зовнішнього світу: в Україні, ось, відбувається захоплення храмів, – а цього насправді немає», – відзначив Епіфаній.

    Він додав, що не хоче зараз відкривати в Україні ще один релігійний фронт, бо він тільки послабить Україну.

    Теги: церква суд РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Епіфаній
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    Помісна церква виграла майже всі судові позови від Московського патріархату – Епіфаній