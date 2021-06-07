Історичний момент. Епіфаній презентував Рукописну Біблію – книгу, яку написали 32 тисячі українців

Проєкт було започатковано у 2018 році

Боже слово має велику силу. Воно здатне не лише навертати людину на шлях істини, але й допомагає єднатися у спільній праці, вибудовує містки довіри та взаєморозуміння поміж людьми. Про це у своєму фейсбуці написав предстоятель Православної церкви України Епіфаній та повідомив, що с.ьогодні відбулась презентація Рукописної Біблії, яка стала наочною ілюстрацією цього єднання.

«Понад 30 тисяч українців – представників різних конфесій – упродовж двох років від руки переписували Книгу книг. Православні, представники католицьких і протестантських церков об’єдналися навколо Божого слова, навколо спільної мети – створення пам’ятної української рукописної Біблії. Вона стала матеріальним втіленням спільного прагнення розбудовувати на духовних засадах єдину Україну, яку дехто намагається штучно розділити», – заявив митрополит.

Кожному учаснику випала честь власною рукою вписати до книги один із біблійних віршів. Митрополит нагадав, що у текстах Священного писання міститься невичерпне джерело мудрості, життєвих настанов і порад. Важливо вміти їх побачити та зрозуміти.

«І назвав Бог світло днем, темряву ніччю. І був вечір, і був ранок: день перший» (Бут. 1: 5), – саме ці слова були вписані до Рукописної Біблії мною. Вони ж можуть стати орієнтиром для людини, яка стоїть перед певним вибором, сумнівається і шукає підказок. Справді, наскільки важливо називати речі своїми іменами, відрізняти світло від темряви та мати правильні орієнтири. Ці орієнтири завжди можна віднайти у Біблії», – нагадав предстоятель Помісної церкви.

Він переконаний що для кожного християнина Біблія є духовною Конституцією – незмінним законом і дороговказом на всі часи. Вона виводить людину на шлях любові й істини, відповідає на вічні питання буття, виховує і навчає.

«Читайте Біблію, шукайте відповіді на свої запитання та пам’ятайте, що треба не просто знати Священне Писання, але втілювати у життя істини, дані нам Богом. Нехай Господь благословляє усіх нас. А слово Боже – нехай буде зерном, від якого душі наші дають багатий плід», – дав пораду Епіфаній.

Започаткувало Рукописну Біблію Українське біблійне товариство разом із Всеукраїнською Радою Церков три роки тому. Стартувала акція, а за основу брали переклад Біблії Івана Огієнка, у столичному Палаці спорту 2 червня 2018-го. Перші рядки в ній вписали глави, єпископи та представники церков православного, католицького та протестантського віросповідання.

Загалом до створення рукописної Біблії долучились 32 тисячі учасників – стільки, скільки є віршів у Святому Письмі.