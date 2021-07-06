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    Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри українців. Очільник Московської церкви в аутсайдерах

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    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній - Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри українців. Очільник Московської церкви в аутсайдерах
    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній
    Фото: president.gov.ua

    До Епіфанія позитивно ставляться 45% опитаних, а рік тому цей показник становив 34%

    Майже третина українців дуже негативно ставляться до очільника РПЦ в Україні (попередня назва УПЦ Московського патріархату – ред.) Онуфрія у той час, як предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія майже половина суспільства сприймає позитивно. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного у період від 25 до 28 червня 2021 року.

    Так, серед усіх опитаних 19,4% респондентів ставиться до митрополита Київського і всієї України Епіфанія «дуже позитивно» і 25,5% «скоріше позитивно», що загалом складає 44,9% (у червні 2020 року цей показник складав 34%). При цьому нейтрально ставляться 38% (у червні 2020 року 39%), негативно — лише 5,7% (у червні 2020 року 7,5%).

    Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ), очолює рейтинг довіри українців серед очільників трьох найбільших церков України

    Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ), очолює рейтинг довіри українців серед очільників трьох найбільших церков України

    Водночас очільник так званої «УПЦ МП» митрополит Онуфрій має лише 20,2% прихильних відгуків серед громадян України, із них 8,4% «дуже позитивних» і 11,8% «скоріше позитивних». Для порівняння у червні минулого року його підтримували трохи менше опитаних — загалом 19%.

    А ось негативу від українців митрополит Онуфрій отримує все більше — майже 30% (у червні 2020 року 26%). Серед цих відповідей превалює варіант «дуже негативно» (16,3%). Нейтральне ставлення до очільника Московської Церкви в Україні мають 39% респондентів (у червні 2020 року 36,5%).

    Також 30,7% українців позитивно ставляться до Глави УГКЦ Святослава (у червні 2020 року 27%). 14,7% з них відповіли «дуже позитивно» і 16% обрали варіант відповіді «скоріше позитивно». При цьому негативу Верховний архієпископ Святослав має так само небагато, як і Предстоятель ПЦУ, — лише 4,1% (у червні 2020 року 5,5%). Нейтральне ставлення до лідера УГКЦ мають 42% (у червні 2020 року 41%).

    Крім того, митрополит Епіфаній продовжує зберігати першість в опитуванні щодо того, кого б українці хотіли бачити Предстоятелем об’єднаної Церкви.

    Так, у разі ситуації об’єднання ПЦУ і «УПЦ МП» (РПЦ в Україні) 34% українців хотіли б бачити на чолі об’єднаної Церкви саме митрополита Епіфанія, а митрополитові Онуфрію свої голоси віддали 15% опитаних (у червні 2020 року – 26% проти 12%). При цьому майже половині респондентів було важко відповісти на це запитання, тож дослідники розрахували дані щодо тих, хто визначився з вибором – з них 68% обирають Епіфанія, 30% – Онуфрія.

    У випадку об’єднання ПЦУ, «УПЦ МП» і УГКЦ 27% обирають Епіфанія, 14% – Онуфрія, 13% – Святослава Шевчука. Серед тих, хто визначився з думкою, Епіфанія обирають 50%, Онуфрія – 25%, Святослава Шевчука – 24%.

    Теги: церква соцопитування РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква рейтинг українці УГКЦ Епіфаній Митрополит Онуфрій
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    Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри українців. Очільник Московської церкви в аутсайдерах