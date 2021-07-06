Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри українців. Очільник Московської церкви в аутсайдерах

До Епіфанія позитивно ставляться 45% опитаних, а рік тому цей показник становив 34%

Майже третина українців дуже негативно ставляться до очільника РПЦ в Україні (попередня назва УПЦ Московського патріархату – ред.) Онуфрія у той час, як предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія майже половина суспільства сприймає позитивно. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного у період від 25 до 28 червня 2021 року.

Так, серед усіх опитаних 19,4% респондентів ставиться до митрополита Київського і всієї України Епіфанія «дуже позитивно» і 25,5% «скоріше позитивно», що загалом складає 44,9% (у червні 2020 року цей показник складав 34%). При цьому нейтрально ставляться 38% (у червні 2020 року 39%), негативно — лише 5,7% (у червні 2020 року 7,5%).

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Водночас очільник так званої «УПЦ МП» митрополит Онуфрій має лише 20,2% прихильних відгуків серед громадян України, із них 8,4% «дуже позитивних» і 11,8% «скоріше позитивних». Для порівняння у червні минулого року його підтримували трохи менше опитаних — загалом 19%.

А ось негативу від українців митрополит Онуфрій отримує все більше — майже 30% (у червні 2020 року 26%). Серед цих відповідей превалює варіант «дуже негативно» (16,3%). Нейтральне ставлення до очільника Московської Церкви в Україні мають 39% респондентів (у червні 2020 року 36,5%).

Також 30,7% українців позитивно ставляться до Глави УГКЦ Святослава (у червні 2020 року 27%). 14,7% з них відповіли «дуже позитивно» і 16% обрали варіант відповіді «скоріше позитивно». При цьому негативу Верховний архієпископ Святослав має так само небагато, як і Предстоятель ПЦУ, — лише 4,1% (у червні 2020 року 5,5%). Нейтральне ставлення до лідера УГКЦ мають 42% (у червні 2020 року 41%).

Крім того, митрополит Епіфаній продовжує зберігати першість в опитуванні щодо того, кого б українці хотіли бачити Предстоятелем об’єднаної Церкви.

Так, у разі ситуації об’єднання ПЦУ і «УПЦ МП» (РПЦ в Україні) 34% українців хотіли б бачити на чолі об’єднаної Церкви саме митрополита Епіфанія, а митрополитові Онуфрію свої голоси віддали 15% опитаних (у червні 2020 року – 26% проти 12%). При цьому майже половині респондентів було важко відповісти на це запитання, тож дослідники розрахували дані щодо тих, хто визначився з вибором – з них 68% обирають Епіфанія, 30% – Онуфрія.

У випадку об’єднання ПЦУ, «УПЦ МП» і УГКЦ 27% обирають Епіфанія, 14% – Онуфрія, 13% – Святослава Шевчука. Серед тих, хто визначився з думкою, Епіфанія обирають 50%, Онуфрія – 25%, Святослава Шевчука – 24%.