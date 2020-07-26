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    Понад чотири тисячі мешканців Буковини побороли коронавірус

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    <p>У суботу 67 буковинців&nbsp;одужали від Covid-19</p> - Понад чотири тисячі мешканців Буковини побороли коронавірус

    У суботу 67 буковинців одужали від Covid-19

    Загалом коронавірусну інфекцію у Чернівецькій області підхопили майже 5,6 тис. осіб

    У Чернівецькій області за минулу добу на коронавірус захворіли 44 особи, водночас вилікувалися 67. Загальна кількість буковинців, які здолали коронавірус, сягнула 4026.

    Як повідомив у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, загальна кількість буковинців, які здолали Covid-19 сягнула 4026.

    «67 буковинців сьогодні (25 липня, – ред.) одужали. Усього вже 4026 осіб здолали Covid-19», – написав він.

    За словами Осачука, у суботу на Буковині було офіційно підтверджено 44 випадки зараження коронавірусом, лабораторний центр опрацював 406 зразків.

    Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5592 особи.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області дозволили роботу дитячих садочків з 3 серпня.

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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