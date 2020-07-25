На Буковині вирішили відкрити дитсадки



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Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків

З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи

У Чернівецькій області дозволили роботу дитячих садочків з 3 серпня.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар санітарної лікарки області Наталії Гопко.

«У Чернівецькій області дозволили відкрити дитячі садочки з 3 серпня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Рішення про відновлення роботи садочків тепер мають прийняти органи місцевого самоврядування», - сказав Гопко.

Як мають працювати садочки після карантину:

працівникам та дітям повинні вимірювати температуру;

не використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;

поверхні мають дезінфікувати кожні дві години;

розробити графік прогулянок, щоб уникнути скупчення, забезпечити дистанціювання дітей.

З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами санітарної лікарки, наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську Сovid-19 виявили у виховательки. Дитсадок закрили на карантин.

Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.