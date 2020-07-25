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    Події в Україні

    На Буковині вирішили відкрити дитсадки

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    <p>Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків</p> - На Буковині вирішили відкрити дитсадки

    Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків

    З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи

    У Чернівецькій області дозволили роботу дитячих садочків з 3 серпня.

    Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар санітарної лікарки області Наталії Гопко.

    «У Чернівецькій області дозволили відкрити дитячі садочки з 3 серпня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Рішення про відновлення роботи садочків тепер мають прийняти органи місцевого самоврядування», - сказав Гопко.

    Як мають працювати садочки після карантину:

    • працівникам та дітям повинні вимірювати температуру;
    • не використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;
    • поверхні мають дезінфікувати кожні дві години;
    • розробити графік прогулянок, щоб уникнути скупчення, забезпечити дистанціювання дітей.

    З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами санітарної лікарки, наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків.

    Нагадаємо, напередодні у Бердянську Сovid-19 виявили у виховательки. Дитсадок закрили на карантин.

    Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

    Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 

    діти Чернівецька область карантин дитячий садок
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