На Буковині вирішили відкрити дитсадки
Наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків
З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи
У Чернівецькій області дозволили роботу дитячих садочків з 3 серпня.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар санітарної лікарки області Наталії Гопко.
«У Чернівецькій області дозволили відкрити дитячі садочки з 3 серпня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Рішення про відновлення роботи садочків тепер мають прийняти органи місцевого самоврядування», - сказав Гопко.
Як мають працювати садочки після карантину:
- працівникам та дітям повинні вимірювати температуру;
- не використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;
- поверхні мають дезінфікувати кожні дві години;
- розробити графік прогулянок, щоб уникнути скупчення, забезпечити дистанціювання дітей.
З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами санітарної лікарки, наразі в області до відкриття готові лише 30% садочків.
Нагадаємо, напередодні у Бердянську Сovid-19 виявили у виховательки. Дитсадок закрили на карантин.
Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.
Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.
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Всього63929
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Одужали35497
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Хворіють26842
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Померли1590
Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.