Від коронавірусу в 48 років помер лікар збірної України з футболу (ОНОВЛЕНО)



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Антон Худаєв був у «Металісті» у найяскравіші для нього роки Світлина - ФК «Металіст»

Антон Худаєв був одним із символів «Металіста» Мирона Маркевича

Сьогодні о 18:10 у віці 48-ми років пішов з життя лікар першолігового футбольного клубу «Металіст-1925», лікар національної збірної України Антон Худаєв. На сайті клубу вказано, що медик помер «через важку хворобу». За інформацією «Главкому», причиною смерті Худаєва стали ускладнення від коронавірусу.

«Антон Євгенович або просто Ашот був символом харківського футболу, людиною з великим серцем та доброю душею. Його любили вболівальники, поважали колеги та цінили футболісти. Протягом багатьох років він був головою медичного штабу «Металіста», з першого дня заснування – «Металіста-1925», - йдеться в офіційному повідомленні.

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Зауважимо, що Худаєв працював у «Металісті» Мирона Маркевича в ті роки, коли команда стабільно входила в число призерів українського чемпіонату, доходила до чвертьфіналу Ліги Європи і пробивалася в Лігу чемпіонів.

У 2010-му, коли Маркевич очолив збірну України, в медичний штаб команди увійшов і Антон. Після того, як Маркевич пішов у відставку, Худаєв залишався медиком і за тренерства Юрія Калитвинцева.

Українська асоціація футболу підтвердила інформацію, що медик помер від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією.

«Найкращі лікарі України боролися за життя Ашота, він перебував під апаратом штучного дихання, - повідомляє прес-служба УАФ. - Однак коронавірус виявився безжальним до нашого Дока. Сьогодні увечері Ашот Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця. Важко висловити словами глибину втрати. Понад 20 років Ашот Худаєв був лікарем харківського «Металіста», у збірній - з 2016-го ( також працював у головній команді у 2010-му).Завжди чуйний і турботливий до кожного гравця, кожного тренера, кожного члена команди ... Не пропускав жодного звернення, турбуючись про здоров’я колег...»

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