Попри симпатії Трампа до Путіна, українці задоволені політикою Білого дому щодо Києва, - The Wall Street Journal



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Фото Голос Америки Трамп відверто симпатизує Путіну

Американський експерт з кібербезпеки: У Європі та США не робиться нічого, що не робилося б спочатку на Україні. Тому найкращий спосіб захистити президентські вибори в США - це подвоїти зусилля щодо захисту виборів на Україні

Незважаючи на симпатію президента США Трампа до глави РФ Путіна, українці кажуть, що його політика на подив сприятлива для Києва, і в чомусь він набагато кращий за свого попередника, пише The Wall Street Journal.

«Адміністрація Трампа проводить досить зважену зовнішню політику щодо Росії та України, - вважає посол США в Росії, який працював на посаді під час президентства Барака Обами Майкл Макфол. - Проблема в тому, що президент не згоден з політикою своєї адміністрації».

Україна, здається, мало турбує Трампа, і він часто говорить радникам, що вважає за краще дистанціюватися від її боротьби з Росією. «Але в його українській політиці в цілому мало що вказує на таку байдужість, - зазначає Міллер. - Адміністрація Трампа продала Києву протитанкові ракети Javelin, що відмовлявся зробити Обама. Вона схвалила великий пакет економічної і військової допомоги і в жовтні відправила американські війська на спільні навчання з вісьмома іншими країнами в українському повітряному просторі».

Що стосується словесної улесливості Трампа перед Росією, то президент України Петро Порошенко не турбується. Він сказав Міллер: «Адміністрація дуже підтримує Україну. Дональд Трамп - це не уряд, є ще Конгрес, суди і народ. Але у нас з ним були дуже хороші, продуктивні зустрічі, і ми отримуємо дуже сильну підтримку від американського народу».

«Альянс адміністрації Трампа з Києвом має сенс, оскільки захист України від російської агресії потенційно дає величезні вигоди», - пише видання і додає, що увагу аналітиків особливо привернула кібервійна Росії проти свого сусіда.

Джаред Коен, виконавчий директор компанії Jigsaw - підрозділи Alphabet, що займається кібербезпекою, - зазначає, що російські атаки на Україні були різноспрямованими: вони посилювали недовіру між українцями і урядом, використовували етнічні і релігійні розбіжності. Російські зусилля з дезінформації почалися за місяці до вторгнення, а під час і після боїв пішли подальші цикли «фейкових новин», через що українцям було важче координувати свої дії.

За словами Коена, під час виборів в Україні можуть бути задіяні інші види витончених цифрових операцій, а значить, США потрібно багато чому навчитися. «Україна - це барометр, - сказав він. - У Європі та США не робиться нічого, що не робилося б спочатку на Україні. Тому найкращий спосіб захистити президентські вибори в США - це подвоїти зусилля щодо захисту виборів на Україні».