Популярний острів-курорт закривається для туристів

Поки не відомо, як острів залишать туристи, які відпочивають на Тенеріфе вже зараз

У п’ятницю 18 грудня популярний острів і курорт Тенеріфе закриє свої кордони для іноземних туристів. Про це повідомляє видання The Telegraph. Як уточнюється, острів залишиться закритим для іноземних туристів щонайменше протягом 15 днів.

Влада вирішила запровадити такі заходи через зростання кількості хворих на коронавірус та щоб зменшити інтенсивність поширення вірусу. Відповідну заяву зробив глава уряду Канарських островів Анхель Віктор Торрес.

При цьому поки не відомо, як острів залишать туристи, що знаходяться на курорті зараз. Також ще немає офіційної інформації про те, чи буде їм дозволено вирушити додому у ті дні, коли вже були заплановані їх перельоти.

Водночас представник британської авіакомпанії Jet2 повідомив Telegraph Travel, що туристи все ще можуть вирушити на Тенеріфе, «щоб насолодитися Різдвом і заслуженим відпочинком під променями сонця».

Тим часом ЗМІ повідомляють, що новорічні святкування на курорті, швидше за все, скасують. Туристам, які залишилися там під час закриття кордонів, радять оперативно зв'язатися зі своїм туроператором або авіакомпанією для отримання додаткової інформації.

Крім того, на популярному курортному острові у найближчі 15 днів будуть діяти ширші обмеження. В тому числі буде введено комендантську годину з 22:00, обслуговування в барах і ресторанах буде дозволено тільки у форматі на виніс. Також «на паузу» поставлять всі масові заходи.

Минулого тижня кількість випадків захворювання протягом семи днів на Тенеріфе зросла до показника 96,1 на 100 000 осіб.

Повідомляється, що це найвищий показник на Канарських островах, де середній сукупний показник за хворим становить 52,2 на 100 000 осіб. З-за цього кілька країн внесли Тенеріфе в «червоні» списки країн. Приміром, британські туристи після повернення з відпустки на острови повинні піти на 10-денну самоізоляцію.

Тенеріфе – найбільший острів з архіпелагу Канарських островів. Основну територію займає гора Тейде. Це сплячий вулкан і найвища точка Іспанії. Широку популярність острову приніс карнавал Санта-Крус-де-Тенеріфе – масштабна колоритна хода з музикою, танцями й костюмованими шоу.

Острів відрізняє велика кількість пляжів з жовтим піском. Також тут багато курортів, у тому числі - Лос-Крістіанос та Плайя-де-лас-Амерікас.

Оскільки острів належить до території Іспанії, яка поки що забороняє в'їзд до країни українським туристам, поїхати на Тенеріфе українцям теж поки не можна.

Згідно з даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд в країну для туристів з України станом на сьогодні заборонений. Виняток становлять громадяни, які мають посвідку на проживання в одній з країн-членів ЄС, власники довготермінових віз (робочих або виданих для навчання в одній з країн Європейського Союзу), а також для деяких інших категорій громадян.