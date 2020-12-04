Глава МЗС повідомив, як локдаун вплине на закордонні подорожі

Поки що локдаун не загрожує відпочинку за кордоном

Закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні - недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Моя позиція як міністра закордонних справ - закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно. І поки локдаун не загрожує відпочинку за кордоном», - сказав Кулеба, підкресливши, що остаточне рішення з карантинними заходами буде прийматися колегіально всім складом уряду.

Кулеба також пояснив різницю між карантинними заходами, які вводилися навесні під час локдауну і тими, які можуть бути введені зараз.

«Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого попадання на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію», - заявив міністр.

Раніше Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн «червоної» та «зеленої» зон за показниками поширення Covid-19. До переліку «зеленої» зони наразі входять 155 країн. Це зокрема, такі країни, як Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Словаччина, Мальта, Кіпр, Молдова, Албанія, Греція, Німеччина, Естонія, Латвія, Данія, Білорусь, Мальдіви, ОАЕ, Норвегія, Ізраїль, Туреччина, Фінляндія, Домініканська Республіка, Китай та інші.

4 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилитина початку січня. Прем'єр додав, що більш конкретну інформацію уряд оприлюднить на своєму засіданні у наступну середу, 9 грудня.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

Із кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.