Зеленський збирається у «відпустку»: стали відомі плани президента на Новий рік

Свій другий Новий рік на посаді президента Володимир Зеленський зустріне на «короткому відпочинку »

Найближчими днями президент і перша леді планують взяти вихідні

У президента Володимира Зеленського будуть кількаденні канікули на Новий рік, а новорічне привітання глави держави ще не записане.

Про це прессекретарка президента Юлія Мендель повідомила в коментарі «КП в Україні».

Мендель заявила, що новорічне привітання Володимира Зеленського ще не записане, зараз лише пишеться сценарій цього шоу. Мендель також додала, що ніхто не буде змушувати телеканали показувати це привітання, але висловила переконання, що вони це залюбки зроблять добровільно.

Вона також анонсувала відкриття ялинки під Офісом президента найближчими днями. У заході візьмуть участь Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською.

«Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією», – анонсувала прес-секретар, не уточнивши дату відкриття ялинки.

У президента, за словами Мендель, буде короткий відпочинок, але під час нього він буде на зв'язку.

«І у президента, і у його Офісу будуть кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв'язку і за потреби буде працювати. Сьогодні завдяки розвитку технологій організовувати зв'язок, зібрати нараду і обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі. Президент завжди реагує на розвиток подій і швидко приймає рішення, вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни», – зазначила вона.

Як «Главком» повідомляв раніше, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Німеччина з 16 грудня запровадить жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.