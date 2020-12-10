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    Новий рік на курорті: куди можна полетіти і скільки це коштує

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    На Занзібарі можна відпочити від $1000 на тиждень - Новий рік на курорті: куди можна полетіти і скільки це коштує
    На Занзібарі можна відпочити від $1000 на тиждень
    Фото: Главком

    У період зимових свят українці можуть відвідати Єгипет, Туреччину, ОАЕ, Домініканську Республіку, Мальдіви, Занзібар і Болгарію

    Через пандемію Covid-19 для українського туриста відкрито мало країн, але побоюватися повного локдауну і скасування рейсів у новорічні свята не варто. Про це повідомив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

    «Туристичний ринок України організований на виїзд, а не на внутрішній туризм. Що стосується виїзду, то кордони не будуть закриті, всі будуть працювати. Що стосується всередині країни – я не чув про обмеження, про те, що повинні бути закриті готелі, і не можна приймати туристів», – повідомив Максим Дереза в програмі «5 вопросов на злобу дня» на телеканалі «Дом».

    За його словами, не варто побоюватися і того, що все закриється – це вважається форс-мажором для компанії, але клієнт у будь-якому випадку отримає або послугу, коли це дозволять умови, або повернення грошей, підкреслив віцепрезидент асоціації.

    У період зимових свят українці можуть відвідати Єгипет, Туреччину, ОАЕ, Домініканську Республіку, Мальдіви, Занзібар, Болгарію. У цілому, виїзний туризм дешевше, ніж минулоріч, однак новорічні ціни – завжди вище вдвічі, ніж за тиждень до свят і після. «У Єгипет на Новий рік можна полетіти доларів за 350 і вище на людину, у хороший п'ятизірковий готель – доларів за 450. До Нового року це ж обійдеться у 250-300 доларів. Емірати – доларів від 400 на людину, Занзібар – близько 1000 на людину, Домінікана – від 1400 – 1500 доларів», – повідомив Максим Дереза.

    За його даними, без тестів на коронавірус українців впускають Туреччина і Занзібар. Після прильоту на Мальдіви, в ОАЕ, Домініканську Республіку потрібно здавати тест. У страхових компаніях Covid-19 прирівняли до звичайних простудних захворювань, обходиться страховка в 5-10 доларів.

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    Теги: Туреччина Єгипет свята відпочинок туризм українці новорічні свята ОАЕ готель коронавірус
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