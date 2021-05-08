Поранений снайпером український солдат помер у шпиталі на Харківщині

Смертельне поранення Віктор Городніченко отримав 28 квітня

У суботу, 8 травня, у Харківському військовому госпіталі помер старший солдат Збройних сил України Городніченко Віктор Анатолійович. Про це повідомляється на офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як йдеться у повідомленні, український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер.

Про час і місце віддання військових почестей буде сповіщено пізніше.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 7 травня, у госпіталі Львова від кульового поранення голови, якого зазнав 9 квітня в районі села Старогнатівка Донецької області, помер ще один житель Полтавщини, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади Юрій Леонідович Опришко.