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    Поранений снайпером український солдат помер у шпиталі на Харківщині

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    Український воїн отримав поранення поблизу села Зайцеве Бахмутського району - Поранений снайпером український солдат помер у шпиталі на Харківщині

    Український воїн отримав поранення поблизу села Зайцеве Бахмутського району

    Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

    Смертельне поранення Віктор Городніченко отримав 28 квітня

    У суботу, 8 травня, у Харківському військовому госпіталі помер старший солдат Збройних сил України Городніченко Віктор Анатолійович. Про це повідомляється на офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

    Як йдеться у повідомленні, український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер.

    Про час і місце віддання військових почестей буде сповіщено пізніше.

    Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 7 травня, у госпіталі Львова від кульового поранення голови, якого зазнав 9 квітня в районі села Старогнатівка Донецької області, помер ще один житель Полтавщини, військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади Юрій Леонідович Опришко.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Донеччина Айдар розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил солдат
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