Стали відомі імена солдат, що загинули сьогодні на Донбасі

Двоє полеглих – мешканці Кременчука

Стали відомі імена двох українських військових із трьох, що загинули сьогодні в зоні проведення Операції обʼєднаних сил. Про це повідомляється на сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

«В результаті підриву на мінному пристрої під час виконання завдань сьогодні загинули 3 військовослужбовці. Двоє з них – мешканці Кременчука: солдат Олексієнко В’ячеслав Сергійович та капітан Войтенко Олександр Володимирович», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо третього загиблого уточнюється.

Як повідомлялося раніше, інцидент стався сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини інциденту з’ясовуються.

Також стало відомо, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.