Порошенко 21 лютого дасть свідчення у суді

Президент буде свідчити в суді у справі Януковича

Президент України Петро Порошенко буде допитаний в Оболонському районному суді Києва як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в середу, 21 лютого. Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко. [READ_MORE] Раніше Петро Порошенко заявив, що буде брати участь у процесі розслідування злочинів проти учасників Революції



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Петро Порошенко

Президент буде свідчити в суді у справі Януковича

Президент України Петро Порошенко буде допитаний в Оболонському районному суді Києва як свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в середу, 21 лютого. Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко.

Раніше Петро Порошенко заявив, що буде брати участь у процесі розслідування злочинів проти учасників Революції гідності. Про це він сказав 18 лютого 2018 року в ході церемонії відкриття виставки, присвяченої учасникам Революції гідності.

«Конституція забороняє мені, як президенту, втручатися у слідство, яке вже чотири роки координує цілеспрямовано створений Департамент спеціальних розслідувань. Він несе всю повноту відповідальності за ефективність цієї роботи. Я можу тільки попросити Юрія Луценка (генпрокурора, - ред.) проаналізувати, чим ще ми організаційно можемо допомогти Департаменту, щоб його керівництва не було ніяких підстав стверджувати, що нібито йому сприяють недостатньо», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, минулого тижня про держзраду Віктора Януковича свідчив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов'язки президента України. Він розповів подробиці анексії Криму.

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