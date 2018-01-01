Справа Януковича: всі мають бути рівними перед законом

Президент, інженер, журналіст, продавець в супермаркеті - ми всі перед законом рівні

Мовою оригіналу Иногда мне кажется, что у нас самодержавие. Ну, то есть все равны перед законом, но некоторые ровнее. И президент ведет себя не как гражданин Украины, такой же, как я, а как коронованная особа. Вот, сейчас идет суд по обвинению нашего беглого экс-президента Януковича в государственной измене. Понятно, что на самого «дорогого

Петро Порошенко

Президент, інженер, журналіст, продавець в супермаркеті - ми всі перед законом рівні

Мовою оригіналу

Иногда мне кажется, что у нас самодержавие. Ну, то есть все равны перед законом, но некоторые ровнее. И президент ведет себя не как гражданин Украины, такой же, как я, а как коронованная особа. Вот, сейчас идет суд по обвинению нашего беглого экс-президента Януковича в государственной измене. Понятно, что на самого «дорогого Виктора Федоровича» всем плевать и задача обвинения – собрать максимум материалов по российской агрессии для суда в Гааге над совсем другим персонажем и его соратниками. Но прокуроры стараются, свидетели ходят и дают показания – суд есть суд. Вызвали в качестве свидетеля и Петра Алексеевича – у обвинения и у защиты есть такое право. И Петр Алексеевич снизошел. Говорит – приду принять участие. Серьезно, он именно так это и озвучил сегодня. «Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает», - заявил Порошенко.

Ничего беспрецедентного в этом нет. Президент США Клинтон давал показания в суде под присягой и корона не упала. Не принимал участие в процессе, а именно давал показания. Суд может вызвать для этого кого угодно и будет в своем праве. В Украине, в США, в Германии – в любой цивилизованной стране. Президента, бизнесмена, депутата или безработного – все равны перед судебной ветвью власти. Если она в самом деле независима. Принял решение принять участие в судебном процессе – это перебор. Вызвали повесткой и попробуй не приди, могут ведь и принудительно доставить.

На самом деле смешного в этом мало. Если президент в своем сознании воспринимает украинский суд в не в качестве независимой инстанции, а как то место где он может принять участие, а может и не принимать – это тревожный сигнал. Было бы здорово, если бы кто-то из соратников Порошенко мягко донес до него идею, что корона украинскому президенту не идет. До папередника этот тезис донести не успели, и все кончилось плохо. Президент, инженер, журналист, продавец в супермаркете – мы все перед законом равны. Нас могут вызвать в суд и могут даже признать виновными, если есть за что. Важно об этом помнить и не натягивать корону. В этом равенстве есть даже что-то красивое и логичное.

Джерело: site.ua

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