Порошенко: 90%, що Путін звільнить українських моряків до виборів



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Полонені українські моряки на судилищі в РФ

Порошенко «твердо переконаний, що є більше ніж 90% вірогідності, що до виборів Путін вимушений буде виконати рішення арбітражу і повернути наших хлопців додому»

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права надзвичайно важливе для України. Згідно з ним 25 червня Росія мала звільнити українських полонених моряків та кораблі.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Факти тижня» на телеканалі ICTV, повідомляється на Facebook-сторінці Порошенка.

«Хочу звернутися до батьків і родичів наших героїв, які перебувають абсолютно незаконно в російських в’язницях. Я твердо переконаний, що є більше ніж 90% вірогідності, що до виборів Путін вимушений буде виконати рішення арбітражу і повернути наших хлопців додому», - зазначив Порошенко.

Він додав, що тут треба бути оптимістами.

«І якщо цього, не дай Боже, не відбудеться, Путін чітко розуміє наслідки для Росії», - додав експрезидент.

За його словами, сьогодні існують абсолютно чіткі механізми і щодо обмеження судноплавства для російських судів, і щодо відповідальності за не виконання рішення арбітражу ООН.

«Тож, більш ніж 90%, що до 21 липня наші хлопці мають бути вдома», - підкреслив Порошенко.

Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, відбулася перша телефонна розмова Володимира Зеленського з Путіним, на якій обговорювалася низка тем, у тому числі звільнення українських військовополонених моряків.

Путін після розмови із Зеленським зібрав Радбез.