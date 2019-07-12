Путін після розмови із Зеленським зібрав Радбез



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Путін провів засідання Ради безпеки РФ

Президент РФ обговорив з членами свого Радбезу відносини з Україною

Президент РФ Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки Росії проблематику російсько-українських відносин, в тому числі з урахуванням телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

«Поряд із актуальними питаннями внутрішньоросійською порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі з урахуванням телефонної розмови Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася напередодні», - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь спікери обох палат парламенту РФ — Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін, голова адміністрації Кремля Антон Вайно, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков, глава СЗР Сергій Наришкін, а також спецпредставник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Путіним, на якій обговорювалася низка тем, у тому числі звільнення українських військовополонених моряків.