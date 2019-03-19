Порошенко анонсував новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»



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Нещодавно набуло чинності рішення РНБО про аудит концерну

Найближчим часом РНБО збереться на чергове засідання, де розглянуть питання реформування державного концерну «Укроборонпром»

Президент України Петро Порошенко доручив новопризначеному заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергію Кривоносу провести необхідні заходи для комплектації нового складу наглядової ради «Укроборонпрому».

Про це Порошенко заявив ввечері в понеділок, 18 березня, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За його словами, найближчим часом РНБО збереться на чергове засідання, де розглянуть питання реформування державного концерну «Укроборонпром».

Президент нагадав, що нещодавно набуло чинності рішення РНБО про аудит, який має пройти це держпідприємство.

«Ми (РНБО, - ред) також збираємося найближчим часом, констатуємо закінчення повноважень окремих членів наглядової ради «Укроборонпрому». І я доручив полковнику Кривоносу підібрати відповідні пропозиції і організувати конкурси для того, щоб, в тому числі із залученням наших міжнародних партнерів країн-членів НАТО, укомплектувати нову наглядову раду «Укроборонпрому», - заявив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата розгляне можливість проведення аудиту «Укроборонпрому».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.