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    Статті

    Справа Гладковського. Все змішалось у домі антикорупціонерів

    • Павло Вуєць
    • Розсилка
    Справа Гладковського. Все змішалось у домі антикорупціонерів

    Екстрене засідання слідчої комісії: всі проти Ситника

    Фінальна серія резонансного журналістського розслідування щодо корупції в «Укроборонпромі» повідала, що нахабні оборудки молодиків, які прикривались іменем екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і України Олега Гладковського Олега Гладковського, покривали майже всі силові органи. З цього приводу вчора екстрено зібралась тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розкрадань у Збройних силах. Засідання вийшло бурхливим з купою особистих звинувачень. Особливо дісталося директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику, відомство якого довго плекало імідж «білого та пухнастого», а тепер ледь не вперше опинилось в епіцентрі скандалу.

    У розслідуванні журналістів програми Bihus.Info йдеться, що член РНБО Олег Гладковський, його 22-річний син Ігор та гендиректор «Укроборонпрому» Павло Букін причетні до корупційної схеми з виведення з української «оборонки» близько 250 млн грн. Як стверджується, вони організували постачання оборонним підприємствам контрабандних деталей з РФ, а також з українських військових частин за цінами, завищеними в 2–4 рази.
    З останньої частини розслідування випливає, що представники правоохоронних органів (зокрема, НАБУ) за хабар закривали кримінальні справи проти керівників фірми «Оптімумспецдеталь», які, в свою чергу, пов'язані з сином колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорем.

    Голова комісії Іван Винник з Блоку Порошенка почав здалеку. Соратник президента, найближче оточення якого звинувачують в наживі на оборонці, завів стару платівку. Він нагадав, що комісія давно розслідує кричущі факти порушень в сфері оборонного замовлення до 2014 року, коли військова техніка продавалася по ціні металобрухту. Звісно, традиційно дісталося і Юлії Тимошенко, і Анатолію Гриценку. Екс-міністру оборони Винник пригадав, що за його урядування у далекому 2006 році за копійки був проданий комплекс С-300, а екс-прем’єру і за сумісництвом головному конкуренту Порошенка – що при ній була прийнята постанова, яка дозволяла за ремонт бойової техніки розраховуватись самою бойовою технікою. Головуючий обурювався, чому нинішній збиток в 250 млн грн, який розкопали журналісти, хвилює їх більше, ніж мільярди доларів, які вкрали «попередники». 

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    Склад присутніх на засіданні комісії був солідним – окрім вже згаданого керівника НАБУ Ситника, до конференц-залу Верховної ради завітали генпрокурор Юрій Луценко, його формальний заступник – голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, перший заступник голови СБУ Віталій Маліков, представники «Укроборонпрому» та Рахункової палати. Прийшов і винуватець переполоху журналіст Денис Бігус. Розслідувач, який влаштував таку бучу за кілька тижнів до виборів, тихенько сидів в кутку.

    Присутні посадовці намагались зробити вигляд, що факти, оприлюднені в журналістському розслідуванні, ніяким сюрпризом для них не стали. Так, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський попросив продемонструвати фрагмент засідання комітету за листопад 2016 року, на якому він з колишнім головою «Укроборонпрому» Романом Романовим розповідає про 130 заяв в правоохоронні органи щодо злочинів в оборонній сфері та запити до перевірки контрагентів «Укроборонпрому» до НАБУ та ДФС. Депутат Винник нагадав, що про компанію «Оптимумспецдеталь», яка згадується в серіалі Бігуса, видання «Дзеркало тижня» писало ще в 2016–2017-х роках, коли була порушена низка кримінальних проваджень. А Луценко в котрий раз запевнив, що ця справа мала бути от-от розкрита Генпрокуратурою.

    Отож, які аргументи та звинувачення висловили керівники різних силових органів?

    САП: воюємо з НАБУ

    Назар Холодницький фактично звинуватив НАБУ в саботажі. Він розповів, що військова прокуратура ще в березні 2017 року передала до НАБУ матеріали листувань, де нібито згадується син екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і України Олега Гладковського (екс-Свинарчука) Ігор, підприємці Віталій Жуков, Андрій Рогоза та інші особи, ймовірно, причетні до корупційних схем в «Укроборонпромі». 

    «Я досі не отримав відповіді від директора НАБУ, де ці матеріали, але я отримав відповідь від головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який підтвердив, що ці матеріали направляв, – запевнив Холодницький. – І дійсно там було 87 аркушів листування, де згадувалися й «ОВ» і нєкій Ігор (маються на увазі Гладковські – Ред.). Ці матеріали не були приєднані до вже порушеного НАБУ провадження, а також не стали підставою для відкриття нової справи».

    Холодницький нагадав, що ще в березні 2016 року НАБУ внесли до єдиного реєстру відомості про фіктивне постачання на Харківський бронетанковий завод низкою підприємств, серед яких і сумнозвісна «Оптимумспецдеталь», запчастин і комплектування на суму 56 млн грн. Але згодом, за словами голови САП, в НАБУ спустили цю справу на гальмах, визнавши її безперспективною, а апофеозом стало звільнення детектива, який її розслідував.

    При цьому керівник САП визнав, що ніколи не дізнався б про ці матеріали, якби вони не були оприлюднені журналістами. Холодницький оголосив, що через провал у роботі відсторонив старшого прокурора групи прокурорів від розслідування ймовірного розкрадання в «Укроборонпромі».

    ГПУ: майже спіймали

    Юрій Луценко теж не відмовив собі у задоволенні спихнути провину на відомство Ситника. Але спочатку він розповів, що справа «Оптимумспецдеталі» не є єдиною такого роду – в реєстрі справ знаходяться 480 правопорушень, що стосуються «Укроборонпрому», з недоведеними поки збитками в 350 млн грн. Він зазначив, що фірми, про які йдеться в розслідуванні, займали лише 3% загального об’єму поставок «Укроборонпрому» та мали 150 млн грн обороту. Додав Луценко і конспірології: «Ми встановили точну дату, точний місяць витоку інформації – це вересень минулого року. Чому публікації відбулися в розпал виборчої кампанії, я ставити питання не буду: залишу це політикам». Та видав справжню сенсацію: ФСБ після розслідування Бігуса перекрила канали, якими Україна контрабандою отримувала деталі для українського ВПК.

    Щодо безпосередньо «справи Гладковських» Юрій Віталійович зазначив, що прокуратура в рамках своєї підслідності мала розслідувати лише ухилення від сплати податків та шахрайство. І треба ж такому статись, що буквально до виходу програми Бігуса Генпрокуратура отримала від ДФС проміжний акт перевірки «Оптимумспецдеталі» та «Реналу» і готова була стягнути з них несплачених податків на близько 30 млн.

    А от корупцією в «Укроборонпромі», як неодноразово наголошував генпрокурор, має займатись НАБУ, а корупційними діями правоохоронців, які її покривали, – ДБР. Луценко наполягає, що в 2017 році прокурори направили до НАБУ 87 сторінок листування з телефону власника «Оптімумспецдеталі» Рогози, де згадувалися прізвища всіх фігурантів журналістського розслідування.

    НАБУ: нічого не було

    А от Ситник заперечує, що в отриманих НАБУ матеріалах було листування, і запевняє, що дізнався про причетність Гладковського до корупції з перших трьох серій журналістського розслідування. «У мене до вас прохання як до генерального прокурора: можна не кидатися, хто кому і що надіслав, а просто прийти до спільного знаменника, - запропонував головний «набушник». - Якщо у вас є матеріали, які, на вашу думку, належать до нашої підслідності, передайте нам їх».

    Луценко у відповідь обурився, що йому набридло відповідати за чужі гріхи і завів улюблену пісню про те, що ГПУ у рамках своєї некорупційної підслідності повернуло державі 4 млрд, а НАБУ – нуль.

    Ситник заявив, що після публікації журналістського розслідування в НАБУ відкрили провадження за оприлюдненими фактами: «Справа зареєстрована по другій серії репортажу, ми зараз зареєстрували провадження і детективи зараз працюють в тому напрямку». Також голова бюро допустив, що відсторонить співробітників, які були згадані в розслідуванні, зокрема, свого заступника Гізо Углаву.

    ДБР: не може працювати

    Після цієї перепалки коротке слово взяв голова ДБР Роман Труба, який оголосив про початок розслідування щодо неправомірної вигоди працівників НАБУ, СБУ, ГПУ, ДФС – ті самі хабарі, які спритні хлопці-бізнесмени під покровительством всесильного Гладковського роздавали направо і наліво. Але Труба пожалівся, що не може нормально проводити роботу, бо Верховна Рада ще не прийняла у другому читанні необхідний для повноцінної роботи ДБР закон.

    Останок екстреного засідання перетворився на потік звинувачень Ситника з боку народних депутатів, і Винник так само екстрено його закрив. Сьогодні відбудеться друга серія – тепер вже чергове засідання комісії.

    Павло Вуєць, «Главком»

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