Порошенко доручив збільшити зарплатню гірсько-штурмовим бійцям на 23%



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Президент Петро Порошенко 15 березня відвідав Закарпаття Фото: Mukachevo.net

15 березня Закарпаття відзначає 80-річницю проголошення Карпатської України

У п’ятницю, 15 березня, президент Петро Порошенко перебуває з візитом на Закарпатті. Під час свого візиту глава держави заявив, що доручає міністру оборони Степану Полтораку підняти грошове забезпечення для гірсько-штурмових бійців на 23% і прирівняти їх до бійців підрозділу десантно-штурмових військ.

Також президент наказав вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок, будівництва нових сучасних житлових фондів для бійців гірсько-штурмових бригад. Для цього він запропонував залучити сили Державної спеціальної служби транспорту.

«Відповідні накази доручаю підписати сьогодні», - заявив президент.

Порошенко заявив, що як президент і Верховний головнокомандувач, пишається героїчними земляками закарпатців – воїнами 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 27-го окремого прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі.

Також під час урочистостей з нагоди 80-річчя незалежності Карпатської України президент нагадав, що нащадки карпатських січовиків здобули безсмертну славу у боях з агресором на Сході нашої країни. «Чотирьом з бійців 128 бригади – Сергію Шапталі, Василю Зубаничу, Олександру Капушу та Олегу Довгому присвоєно звання Герой України. Олександру та Олегу, на жаль, посмертно», - повідомив глава держави.

Президент згадав і бійця 128-ї Закарпатської бригади – Вадима Свириденка, який є взірцем стійкості і нестримної жаги життя. «Сьогодні Вадим допомагає ветеранам війни на Сході проходити реабілітацію, повертає їх до мирного життя, робить багато добрих справ для України», - розповів Порошенко.

15 березня 2019 року виповнюється 80 років від проголошення незалежності Карпатської України. До цієї дати Український інститут національної пам’яті презентує відеоролик, який дає відчути символізм тих подій і його зв’язок із сьогоденням.