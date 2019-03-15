Порошенко визнав помилки у закупівлях для військових, - ГПУ



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Юрій Луценко

Президент України визнав неправильним закупівлю на закритих тендерах

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко визнав, що військові закупівлі не мають відбуватись на закритих тендерах.

Про це Луценко заявив в ефірі програми «Право на владу« на «1+1».

Так, він зазначив, що Порошенко визнав неправильним закупівлю обладнання на закритих тендерах.

«Як член РНБО процитую вам слова президента. Він вважає, що так, дійсно, ми всі, керівництво держави і члени Ради Нацбезпеки, проґавили той момент, коли від ручного управління будівництва армії, бо такий був період - треба було з колес іти на фронт, був момент, коли армії просто не існувало, перейти до нормальної системної роботи на відкритих тендерах за більшістю позицій. Чому автомобілі купуються на закритих тендерах? Бог його знає. Чому намети купуються там, чому інше обладнання несекретне купується на закритих тендерах. Тут президент визнав, що це неправильно», - заявив Луценко.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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