До 80-річчя проголошення Карпатської України Інститут нацпам’яті презентував відеоролик



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Сьогодні - 80-річчя з дня проголошення Карпатської України

У зйомках ролика взяли участь ветерани сучасної російсько-української війни, члени Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО

15 березня 2019 року виповнюється 80 років від проголошення незалежності Карпатської України. До цієї дати Український інститут національної пам’яті презентує відеоролик, який дає відчути символізм тих подій і його зв’язок із сьогоденням.

Відправною точкою стає саме 15 березня 1939 року, коли у Хусті в умовах зростання загарбницьких апетитів нацистської Німеччини та її союзників, Сойм Карпатської України проголосив незалежність краю, обравши президентом Августина Волошина. І в той час, як Чехія, на вимогу Німеччини, склала зброю, вояки Карпатської Січі стали на захист своєї землі, кинувши виклик союзнику Гітлера - гортистській Угорщині. Відчайдушна і жертовна боротьба закарпатців за свою свободу надихала і наступні покоління українців: від бійців УПА та тих, хто піднімали повстання в таборах Норильська, Воркути, Кенгіру до нинішніх добровольців.

«Історія Карпатської України - це важлива сторінка історії нашого державотворення, а боротьба «Карпатської Січі» - елемент нашої військової традиції. Тому наш ролик демонструє тяглість цієї традиції від вояків, які в 1939-му захищали українську землю, до тих, хто робить це нині», - говорить Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

У зйомках ролика взяли участь ветерани сучасної російсько-української війни, члени Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Захар Саджениця (позивний «Захар») свого часу воював у Пісках у складі добровольчого підрозділу «Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Дмитро Корнієнко («Корінь») був бійцем 24-ї окремої механізованої бригада імені короля Данила. А Володимир Правосудов («Штурм») - один із відомих бійців «Айдару».

Ролик до 80-річчя Карпатської України - спільна робота Українського інституту національної пам’яті та продакшн-студії «Bober».

«Сучасні люди, особливо молодь, прагнуть не просто знати історію, а бачити її, відчувати, пропускати через серце. Саме такі ролики, де є і хроніка, і реконструкція, пробуджують інтерес до теми, змушують замислитися. Історія має бути живою і сучасною», - переконана режисер обох роликів Діана Горда.

Ролик до 80-річчя Карпатської України буде розміщено в соцмережах та на youtube-каналі Інституту.

Завантажити відеоролик у високій якості можна тут.

Нагадаємо також, що 13 березня у Києві біля Головпошти Український інститут національної пам’яті відкрив виставку «Наша земля проголошує: вона була, є й хоче бути українською» - на 20 тематичних банерах розповідається про історію Карпатської України.

Аналогічні стенди 13 березня відкрили в місті Хуст Закарпатської області, а 22 березня виставка демонструватиметься в Ужгороді у приміщенні Закарпатської ОДА під час фестивалю «Історія.UA», який теж присвячений 80-річчю Карпатської України.

Слід зауважити, що «Главком» є інформаційним партнером усіх заходів Інституту нацпам’яті, які приурочені до 80-річчя незалежності Карпатської України.