Складна фронтова розмова. Як Порошенко спілкувався з бійцями «Азова»

Спілкування було, за відгуками учасників, коректним з обох сторін

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Президент и Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко поздравил с Днем добровольца военнослужащих добровольческого отряда специального назначения Нацгвардии «Азов», которые занимают позиции на Светлодарской дуге.

Порошенко вылетел в Харьков и оттуда на вертолетах на фронт.

Встреча происходила на одной из позиций «Азова» - это примерно 3 км от передовых окопов.

Собрались большинство командиров «Азова». В качестве сопровождения Порошенко взял, к слову, Дмитрия Яроша и нового первого замсекретаря СНБО Кривоноса.

Общение было, по отзывам участников, уважительным и корректным с обеих сторон. Все «азовцы» были при оружии, охрана от Порошенко их не отделяла. После съемки вступительного слова главнокомандующего пресса вышла, состоялась живая беседа, без официоза.

Разумеется, никаких ответных комплиментов не последовало - а как иначе, ведь «азовцы» читают новости про Свинарчуков, которые многих разозлили на фронте, знают не официальную историю Иловайска и Дебальцево, помнят кто пытался трижды уничтожить их подразделение, и натравливал свою пропагандистскую машину на «Азов». Но Порошенко не испугался, это факт, и потому диалог состоялся. Можно по-разному относиться к кандидату по фамилии Порошенко, но визит Главнокомандующего в День добровольца - это реальное признание и знак уважения к воинской части. Такой жест нельзя не отметить - Порошенко ценит хороших бойцов. Ценит и тех, кого ему не удается купить или запугать, и это было продемонстрировано в полной мере.

Это показательно для «Азова» сейчас, когда после выступлений «Нацкорпуса» Генштаб подумал, что митинги начнутся и на фронте, и с перепугу направил на передовую целую кучу упитанных штабных полковников, которые «бдят» и агитируют «азовцев» переходить в ВСУ. Такие нелепые потуги развалить слаженный коллектив, мягко говоря, понимания не встречают.

Когда президент пригласил задавать вопросы, один из командиров роты сказал примерно так - что хотел бы спросить когда посадят Свинарчуков, причастных к коррупции в «Укроборонпроме», но за такой вопрос его друга, бывшего военнослужащего «Азова» и лидера черкасского «Нацкорпуса» Дмитрия Кухарчука задержали.

Порошенко все выслушал, ответил в общем то, что он уже озвучивал. Что виновные будут наказаны независимо от близости к нему и должностей, что идет расследование и он сделал все необходимое - уволил Гладковского. А Кухарчука задержали не за вопросы, а за нападение на полицейских, и если бы он хотел задать вопрос, то его бы допустили.

Никто в «Азове» в политических акциях на выборах в течение срока своей ротации на фронте принимать участия не собирается, дисциплина и боевые задачи остаются безусловным приоритетом.

Казалось, встреча Порошенко с бойцами прошла в целом хорошо. Но некоторые президентские пропагандисты как обычно постарались испортить впечатление, и написали «президент посетил «настоящий «Азов» - типа пока «не настоящий» «Нацкорпус» выступает на митингах Порошенко, президент общается с бойцами. Окружение Порошенко плохо понимает реальные настроения людей, и не понимает, что «Азов» не является личным политическим проектом Билецкого, это самостоятельная государственная воинская структура, и вот такие тексты, где бойцы «Азова» противопоставляются активистам «Нацкорпуса», доверия и уважения к авторам не добавляют. Потому что можно как угодно поносить Белецкого, но пока Гладковские-Свинарчуки на свободе, любые «поотрубаю руки» будут выглядеть издевательством над здравым смыслом.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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