Порошенко: Мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти



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Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росіїі вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії(Франція)

Важливо, що своїм пріоритетом новий президент визначає захист українців на окупованому Донбасі, - заявив п'ятий глава держави

Роки російської агресії навчили нас найважливішому – мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти. Про це нагадав п’ятий президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п’яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні», - зазначив колишній глава держави.

Він наголосив, що рівно п’ять років тому офіційний Київ спільно з Берліном та Парижем відкрили другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України.

«Завдяки європейській солідарності та трансатлантичній підтримці ми зупинили просування російських окупаційних військ вглиб української території, не допустили реалізації кремлівських проектів т. зв. «новоросії та малоросії», - зазначив Порошенко.

«Ці п’ять років – це роки напружених переговорів на найвищому рівні, самовідданої боротьби за звільнення українських заручників, це 19 спроб змусити Росію перестати стріляти в українців, це роки розбудови проукраїнської коаліції і стримування Москви міжнародними санкціями.

Важливо, що цими днями ми почули, принаймні на словах, відхід Володимира Зеленського від риторики кандидата у президенти. Однак набагато важливіше побачити конкретні кроки, які б диктувалися не тяжінням до миру будь-якою ціною чи через підозрілі референдуми, а рішучістю до захисту суверенітету та територіальної цілісності України, - додав п’ятий президент.

Він наголосив, що вважає важливим поновлення засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, яке відбулося напередодні, 5 червня.

«Важливо, що налагоджені перші контакти з Берліном і Парижем. Прийшов час почути від президента Зеленського конкретику щодо тієї дорожньої карти, за якою ми відновимо контроль над кордоном з Росією. Бо світ захищатиме нас настільки, наскільки ми готові захищати себе. Важливо, що своїм пріоритетом новий президент визначає захист українців на окупованому Донбасі. Однак не менш важливо не лише повернути Україну на тимчасово окуповані території Донбасу, але й домогтися виведення російських військ, найманців і зброї з української території. Треба діяти більш рішуче і наполегливо. Нічого про Україну без України!», - резюмував Порошенко.

Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.