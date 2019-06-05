Зеленський в Брюсселі почав говорити словами Порошенка



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Зеленський повторив слова Порошенка на зустрічі з Дональдом Туском

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проєкту», - сказав сьогодні Володимир Зеленський і минулого місяця Петро Порошенко

Під час візиту в Брюссель Володимир Зеленський повторив слова Петра Порошенка, сказані п’ятим президентом 18 травня.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проєкту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском в Брюсселі.

«Україна в ЄС – це смерть російського імперського проєкту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», – сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

Точно такі ж слова озвучив Петро Порошенко під час виступу на урочистій церемонії відкриття Дня Європи 18 травня та на з’їзді Європейської солідарності 31 травня. Коли він розповідав про те, що Кремль продовжує чинити жорсткий спротив руху України до Європи, прозвучали такі слова: «Україна в Європі – це смерть російського імперського проєкту. Ба більше, це потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі».

Прессекретар Порошенка Святослав Цеголко назвав цю ситуацію «банальним плагіатом».

«Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії «Європейська солідарність». Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера», - написав Цеголко.