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    Заборона стріляти у відповідь - це шлях до капітуляції, - Парубій

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    Голова Верховної Ради Андрій Парубій не підтримує ідею Леоніда Кучми&nbsp; - Заборона стріляти у відповідь - це шлях до капітуляції, - Парубій
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій не підтримує ідею Леоніда Кучми 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Спікер парламенту прокоментував заяву Леоніда Кучми

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.

    Про це спікер сказав під час засідання Верховної Ради у четвер.

    «Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора - наших загиблих стає все більше. Ми 5 років ведемо національно-визвольну боротьбу, і ми хочемо повідомити, і я особисто хочу повідомити новообраного Президента Володимира Зеленського, що заборона стріляти у відповідь - це шлях не до миру, це шлях до капітуляції», - заявив Парубій.

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    Він зазначив, що для нього стала тривожною інформація, що Президент України дав доручення оголосити на Мінській групі ініціативу про те, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора. Голова ВР наголосив, що «ми тільки сьогодні маємо одного вбитого українського воїна і 12 поранених».

    «Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором. Я впевнений, - це позиція, яку займає сьогодні український народ. І я впевнений, що Президент України повинен скоригувати свою позицію і мати повагу до українських воїнів, які, ризикуючи своїм життям, кожного дня захищають українську незалежність. Капітуляції ми не допустимо!», - підкреслив Парубій.

    Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостяхпро режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

     

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