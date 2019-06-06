Заборона стріляти у відповідь - це шлях до капітуляції, - Парубій



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій не підтримує ідею Леоніда Кучми Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Спікер парламенту прокоментував заяву Леоніда Кучми

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.

Про це спікер сказав під час засідання Верховної Ради у четвер.

«Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора - наших загиблих стає все більше. Ми 5 років ведемо національно-визвольну боротьбу, і ми хочемо повідомити, і я особисто хочу повідомити новообраного Президента Володимира Зеленського, що заборона стріляти у відповідь - це шлях не до миру, це шлях до капітуляції», - заявив Парубій.

Він зазначив, що для нього стала тривожною інформація, що Президент України дав доручення оголосити на Мінській групі ініціативу про те, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора. Голова ВР наголосив, що «ми тільки сьогодні маємо одного вбитого українського воїна і 12 поранених».

«Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором. Я впевнений, - це позиція, яку займає сьогодні український народ. І я впевнений, що Президент України повинен скоригувати свою позицію і мати повагу до українських воїнів, які, ризикуючи своїм життям, кожного дня захищають українську незалежність. Капітуляції ми не допустимо!», - підкреслив Парубій.