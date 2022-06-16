Порошенко назвав німцям місто, на яке може претендувати Путін

П'ятий президент наголосив, що Росія розуміє лише мову сили

Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Deutsche Welle закликав західних партнерів надати Україні якомога більше важкого озброєння. Порошенко наголосив – це найкоротший шлях до миру.

«Слід чітко розуміти, що постачання зброї є найкоротшим шляхом до миру. Адже зараз Росія має вдесятеро більше артилерійських систем, більше гаубиць, ніж їх мають українські військові. Але навіть за цих умов українці змогли здивувати світ і зупинити так звану «другу найбільшу армію світу», яка звісно такою не є. Для миру потрібні всього лише три речі – зброя, зброя і зброя. Перший вимір такої зброї – це танки, гаубиці, протиракетні системи, винищувачі. Другий вимір – це ембарго та санкції. І третій вимір – депутінізація Росії», – пояснює Порошенко.

«Ми очікуємо, і не лише від наших американських партнерів, а й від німецьких партнерів, від інших держав-членів НАТО, на значне збільшення постачання зброї, ефективної зброї, що стало б зміною правил у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє Європи, майбутнє світу зараз залежить від 1000 бронемашин, 500 танків, 100 винищувачів, 300 реактивних систем залпового вогню? І це власне те, що ми розраховуємо отримати на озброєння для наших Збройних Сил. Ми не потребуємо НАТОвських солдатів на українській землі. Просто допоможіть нам врятувати Європу. Допоможіть нам зробити вашу роботу. Це також і мій заклик до німецького уряду – будьте пліч-о-пліч з нами, адже це є життєво важливим для майбутнього Європи», – говорить Порошенко.

«Ми готові виграти цю війну. І я абсолютно впевнений у тому, що демократія потребує захисту. Більше зброї для України – це шлях до миру, а більше зброї для Росії – це шлях до повноцінної катастрофи в Європі. Адже хто знає, хто буде наступним? Путін вважає, що навіть Дрезден, де він колись служив багато років тому, це місто теж є його землею. А завтра він може постукатися в двері Польщі, країн Балтії. І як знати, може і будь-якої іншої держави в Європі. І саме тому ми повинні депутінізувати Росію», – наголошує Порошенко.

«Українські військові виконують сьогодні справді історичну місію, і я пишаюся тим, що з 2014 року ми змогли створити такі Збройні Сили, які змогли здивувати весь світ. Які демонструють свою ефективність. Які демонструють відповідальність. Ми захищаємо нашу землю, свої сімʼї, літніх людей. І ми захищаємо наше майбутнє», – наголосив п’ятий Президент.

Він також зауважив, що Путін розуміє лише мову сили. «Коли ви слабкі, ви не знайдете з ним жодного компромісу. І ті країни, які пропонують віддати Путіну якісь території, вони мають розуміти, що таким чином вони пропонують улестити тигра. Це лише створить підстави для Путіна піти далі. А тому, моє прохання, мій заклик до вас – жодного умиротворення з Путіним. Нам потрібно більше зброї для того, щоб зробити і вашу роботу. Нам потрібно більше зброї, щоб врятувати Європу», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі BBC World service закликав союзників якомога швидше дати Україні необхідну зброю. Він наголосив – жодних компромісів щодо територіальної цілісності нашої держави бути не може, і Україна обов’язково переможе у цій війні.