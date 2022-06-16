  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Лідери європейських країн приїхали до Ірпеня (відео)
рус
    Політика

    Лідери європейських країн приїхали до Ірпеня (відео)

    Лідери європейських країн приїхали до Ірпеня (відео)
    скрін з відео

    Драгі, Шольц та Макрон на власні очі побачили зруйнований Ірпінь

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон приїхали до Ірпеня, щоб на власні очі побачили зруйноване росіянами місто.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Франція Італія Ірпінь Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лідери європейських країн приїхали до Ірпеня (відео)