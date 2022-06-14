Порошенко в ефірі BBC вказав найкоротший шлях до перемоги

Територіальна цілісність України не є предметом для компромісів

Петро Порошенко в ефірі BBC World service закликав союзників якомога швидше дати Україні необхідну зброю. Він наголосив – жодних компромісів щодо територіальної цілісності нашої держави бути не може, і Україна обов’язково переможе у цій війні.

«Повільно, але впевнено Україна виграє війну проти російської агресії. Попри те, що росія має вдесятеро більший арсенал для їхніх гаубиць та ствольної артилерії. Це справді складно. Якби ми мали більше зброї, більше артилерії та більше танків, це був би коротший шлях до перемоги. І це також означало б коротший шлях до миру. Можете собі уявити: чим більше зброї, тим ближчим є мир. І це саме про Україну та ситуацію на Донбасі, на сході нашої держави», – наголосив Порошенко.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися частиною території задля припинення війни, Порошенко відповів: «Територіальна цілісність України не є предметом для компромісів. Як не є вона і предметом для переговорів. Адже це не зупинить путіна. Це буде черговим фактом, який мотивуватиме його продовжувати свою агресію. І ніхто не знає, де завтра опиняться російські сили. Може на Готланді в Швеції, чи на Алясці в Сполучених Штатах, чи в країнах Балтії на кордоні з Росією», – застерігає п’ятий президент.

«Ми маємо зупинити всі спроби путіна шантажувати Європу, адже війна ця не лише проти України. Це війна проти всього цивілізованого світу. І нам слід віднайти правильні відповіді на всі ці спроби шантажу», – говорить Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко привітав українців із 5-ю річницею безвізового режиму з країнами ЄС. Він наголосив, що здобуття безвізу стало важливим кроком у європейській інтеграції нашої держави, символом свободи, повернення у велику родину європейських народів і прощання із «совком».