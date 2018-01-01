Порошенко підпише закон про реінтеграцію Донбасу
- Сьогодні, 12:45
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Президент України впевнений, що Рада прийняла правильний закон
Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» одразу, як документ надійде з парламенту. Про це він заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР.
«Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний закон (про реінтеграцію. - Ред.), і я підпишу його, щойно він надійде із Верховної Ради», - запевнив Порошенко.
Як повідомлялося, 19 січня закрилася сьома сесія парламенту сьомого скликання. Наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого 2018 року.
Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.
Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.
МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.
19 січня у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».
Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв.
Таким чином голова ВР Андрій Парубій не може підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.
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