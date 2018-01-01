Порошенко підпише закон про реінтеграцію Донбасу

Президент України впевнений, що Рада прийняла правильний закон

Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» одразу, як документ надійде з парламенту. Про це він заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності



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Президент України впевнений, що Рада прийняла правильний закон

Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» одразу, як документ надійде з парламенту. Про це він заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР.

«Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми прийняли правильний закон (про реінтеграцію. - Ред.), і я підпишу його, щойно він надійде із Верховної Ради», - запевнив Порошенко.

Як повідомлялося, 19 січня закрилася сьома сесія парламенту сьомого скликання. Наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

19 січня у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв.

Таким чином голова ВР Андрій Парубій не може підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

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