Екс-регіонали заблокували підписання закону про реінтеграцію Донбасу

Нардепи від Опоблоку пропонують Раді скасувати рішення про ухвалення законопроекту про реінтеграцію Донбасу

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Проект постанови зареєстровано у



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Нардепи від Опоблоку пропонують Раді скасувати рішення про ухвалення законопроекту про реінтеграцію Донбасу

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

Проект постанови зареєстровано у п’ятницю, 19 січня, хоча текст документу поки що не оприлюднено.

Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв.

Таким чином голова ВР Андрій Парубій не може підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

Як повідомлялося, 19 січня закрилася сьома сесія парламенту сьомого скликання. Наступна сесія Ради розпочнеться 6 лютого 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

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