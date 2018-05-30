Порошенко: процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу розпочався

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Президент Петро Порошенко на зустрічі з Головою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим

З виграних Україною 4,6 млрд доларів вже було списано заборгованість перед «Газпромом» в сумі 2 млрд доларів за газ, який постачався в 2013-2015 роках

Президент Петро Порошенко провів зустріч із Головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, який доповів про ситуацію із забезпеченням примусового виконання рішень Стокгольмського арбітражу на користь НАК «Нафтогаз», а також щодо апеляційного оскарження «Газпромом» цього рішення і позиції України із захисту.

За словами Андрія Коболєва, хоча компанія «Газпром» спробує оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу в суді Швеції це не зупиняє вже прийняте рішення. «Воно залишається в силі і відповідно ми будемо його виконувати», - зазначив Голова НАК «Нафтогаз». Він додав: «Єдиною підставою, яку знайшов російський монополіст, щоб оскаржити – це начебто є якась лінгвістична експертиза, яку вони збираються представити як доказ. Ми всі чудово пам’ятаємо експертизу в справах типу «Алмаз-Антей» – що і літак не збивали, і інші речі. Мені здається, що тут росіяни більше грають в якусь піар-гру».

Голова правління НАК «Нафтагаз» повідомив, що з виграних Україною 4,6 млрд доларів вже було списано заборгованість перед «Газпромом» в сумі 2 млрд доларів за газ, який постачався в 2013-2015 роках. «Важливо відзначити, що цей газ і ця сума не включає жодного кубометру, який постачався незаконно «Газпромом» на територію Донецька та Луганська. Тобто цей борг ми так само не визнали, і суд підтримав нашу позицію», - зауважив він.

Глава держави зазначив, що російська сторона не виставляє за це рахунки і фактично рішення суду набуло чинності та виконується. «Так, рішення вступило в силу. Позиція «Газпрому» - що вони не визнають в принципі це рішення трибуналу. Думаю, що рішення суду все ж таки має вищу силу, ніж позиція менеджерів «Газпрому», - зазначив Андрій Коболєв.

В той же час, Голова НАК «Нафтогаз» наголосив, що процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів перейшов в практичну площину – буквально сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи.

Президент підкреслив: «Знаю, що ці процеси почалися вже в Швейцарії, в Англії, в Нідерландах. Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів до України».

«Друга позиція, щоб мова йшла і про активи, я не виключаю, що включно з акціями «Північного потоку», «Північного потоку-2» і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечать виконання рішень», - додав він.

Глава держави вкотре наголосив, що ця ситуація демонструє «надійність» Росії як постачальника газу до Європи. «Стокгольмський арбітраж є базовим арбітражем в усіх контрактах «Газпрому». Як на сьогоднішній день можуть відчувати себе споживачі газу, коли РАО «Газпром» відмовляється виконувати рішення цього арбітражу? Це ще одне підтвердження ненадійності «Газпрому». Але це Україну і українців, НАК «Нафтогаз» не зупинить щодо того, щоб ми найближчим часом мобілізували ці кошти в бюджет НАКу і забезпечили надійне функціонування паливно-енергетичного комплексу в майбутньому», - підкреслив Петро Порошенко.