Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про макрофінансову допомогу Україні

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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент подякував за «важливий сигнал з боку держав-членів ЄС»

Президент України Петро Порошенко привітав сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу щодо виділення Україні макрофінансової допомоги розміром в 1 млрд євро.

Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

«Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року», - написав глава держави.

Він назвав дане рішення важливим сигналом з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на реформ та «відданості подальшій підтримці України».

Нагадаємо, Рада ЄС погодила з Європарламентом умови виділення Україні макрофінансової допомоги в 1 млрд євро.

За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

Як очікується, голосування може відбутись у червні.