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    Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про макрофінансову допомогу Україні

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    Петро Порошенко - Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про макрофінансову допомогу Україні
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    Президент подякував за «важливий сигнал з боку держав-членів ЄС»

    Президент України Петро Порошенко привітав сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу щодо виділення Україні макрофінансової допомоги розміром в 1 млрд євро.

    Про це Порошенко написав у своєму Twitter.

    «Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування  нової програми макрофінансової допомоги Україні, про яку ми з лідерами  ЄС домовилися наприкінці минулого року», - написав глава держави.

    Він назвав дане рішення важливим сигналом з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на реформ та «відданості подальшій підтримці України».

    Нагадаємо, Рада ЄС погодила з Європарламентом умови виділення Україні макрофінансової допомоги в 1 млрд євро.

    За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

    Як очікується, голосування може відбутись у червні.

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