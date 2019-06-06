Порошенко провів екстрений брифінг у відповідь на останні заяви Кучми



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П'ятий президент Петро Порошенко

П'ятий президент нагадав, що «мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти»

П’ятий президент України Петро Порошенко у четвер, 6 червня, провів брифінг щодо загроз впровадження російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі.

Перед цим Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що рівно п’ять років тому офіційний Київ спільно з Берліном та Парижем відкрили другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України.

Він також наголосив, що «мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти».

Він наголосив, що рівно п’ять років тому офіційний Київ спільно з Берліном та Парижем відкрили другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України.

«Завдяки європейській солідарності та трансатлантичній підтримці ми зупинили просування російських окупаційних військ вглиб української території, не допустили реалізації кремлівських проектів т.зв. «новоросії та малоросії», - зазначив Порошенко.

До слова, напередодні Порошенко вимагає від Зеленського пояснити пропозицію зняти економічну блокаду ОРДЛО.

Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.



