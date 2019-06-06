  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко провів екстрений брифінг у відповідь на останні заяви Кучми

    • Розсилка
    П'ятий президент Петро Порошенко&nbsp; - Порошенко провів екстрений брифінг у відповідь на останні заяви Кучми
    П'ятий президент Петро Порошенко 

    П'ятий президент нагадав, що «мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти»

    П’ятий президент України Петро Порошенко у четвер, 6 червня, провів брифінг щодо загроз впровадження російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі.

    Перед цим Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що рівно п’ять років тому офіційний Київ спільно з Берліном та Парижем відкрили другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України.

    Він також наголосив, що «мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти».

    Він наголосив, що рівно п’ять років тому офіційний Київ спільно з Берліном та Парижем відкрили другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України.

    «Завдяки європейській солідарності та трансатлантичній підтримці ми зупинили просування російських окупаційних військ вглиб української території, не допустили реалізації кремлівських проектів т.зв. «новоросії та малоросії», - зазначив Порошенко.

    До слова, напередодні Порошенко вимагає від Зеленського пояснити пропозицію зняти економічну блокаду ОРДЛО.

    Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.


    Читайте також
    Петро Порошенко Росія окупанти бойовики на Донбасі війна Леонід Кучма ОРДЛО окуповані території президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ