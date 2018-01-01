Порошенко розповів, про що він говорив із Путіним

Порошенко обговорив із російським президентом повернення заручників

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. [READ_MORE] Про це глава Української держави сказав у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ. «Мета (розмови -



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Фото: сайт президента Петро Порошенко

Порошенко обговорив із російським президентом повернення заручників

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це глава Української держави сказав у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ.

«Мета (розмови - ред.) складалася в основному з двох частин. Частина перша - те, про що було висловлено рівно три роки тому, на початку 2015 року при укладанні Мінська-2. Нам, як повітря, потрібні миротворці», - зазначив Порошенко.

Крім того, він зауважив, що обговорив із російським президентом повернення заручників.

«І друга позиція - ми в жодному разі не можемо зупинитися на шляху звільнення наших заручників. Я обговорював конкретні деталі - списки, конкретні прізвища як тих, кого ми маємо повернути з окупованих територій, так і тих, кого ми маємо повернути з Росії», - наголосив Порошенко.

Водночас він запевнив, що наразі робиться все можливе, щоб повернути і українських воїнів, які знаходяться незаконно у в’язницях на окупованій території, так і журналіста Романа Сущенка, режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка і кримських татар - усіх, хто знаходиться на території РФ.

Конкретні прізвища українців, кого можуть повернути додому, президент називати не став, але запевнив, що докладаються зусилля, аби «ще цього місяця відбулися кроки, які дозволять нам називати прізвища і називати дату».

Як повідомлялося раніше у ЗМІ, Порошенко 12 лютого провів телефонну розмову з Путіним.