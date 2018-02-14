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    Порошенко висловив співчуття Путіну

    Український президент висловив співчуття щодо авіакатастрофи у Підмосков'ї
    Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що в понеділок, 12 лютого відбулася телефонна розмова між президентами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком. Про це він розповів журналістам, передає видання «РИА Новости». «Дійсно, позавчора була телефонна розмова між Порошенком і Путіним», -
    • Сьогодні, 11:59
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    Український президент висловив співчуття щодо авіакатастрофи у Підмосков'ї

    Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що в понеділок, 12 лютого відбулася телефонна розмова між президентами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком. Про це він розповів журналістам, передає видання «РИА Новости».

    «Дійсно, позавчора була телефонна розмова між Порошенком і Путіним», - заявив він.

    За словами Пєскова, під час розмови Порошенко висловив співчуття Путіну у зв'язку з авіакатастрофою, яка сталася напередодні.

    Він відзначив, що український лідер «говорив про готовність взаємодіяти з лінії заводу-виробника у з'ясуванні причин авіакатастрофи».

    «Крім того, згадувалася тема необхідності продовження розпочатого до Нового року процесу обміну утримуваними особами. Дійсно, президенти більш детально зупинилися на цій темі», - додав Пєсков.
    Також президенти обговорили виконання мінських угод.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої піднімалося питання звільнення заручників.

    Петро Порошенко Росія Путін президент
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