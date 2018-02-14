Український президент висловив співчуття щодо авіакатастрофи у Підмосков'ї

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що в понеділок, 12 лютого відбулася телефонна розмова між президентами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком. Про це він розповів журналістам, передає видання «РИА Новости». «Дійсно, позавчора була телефонна розмова між Порошенком і Путіним», -



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Український президент висловив співчуття щодо авіакатастрофи у Підмосков'ї

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що в понеділок, 12 лютого відбулася телефонна розмова між президентами Росії Володимиром Путіним і України Петром Порошенком. Про це він розповів журналістам, передає видання «РИА Новости».

«Дійсно, позавчора була телефонна розмова між Порошенком і Путіним», - заявив він.

За словами Пєскова, під час розмови Порошенко висловив співчуття Путіну у зв'язку з авіакатастрофою, яка сталася напередодні.

Він відзначив, що український лідер «говорив про готовність взаємодіяти з лінії заводу-виробника у з'ясуванні причин авіакатастрофи».

«Крім того, згадувалася тема необхідності продовження розпочатого до Нового року процесу обміну утримуваними особами. Дійсно, президенти більш детально зупинилися на цій темі», - додав Пєсков.

Також президенти обговорили виконання мінських угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої піднімалося питання звільнення заручників.