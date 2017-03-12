Ада Роговцева просить Порошенка проголосити Рік утвердження державної мови

Роговцева вказала главі державі на широку підтримку суспільством ідеї запровадження Року утвердження державної мови

Народна артистка України, Герой України Ада Роговцева звернулася до Президента України Петра Порошенка з проханням проголосити 2018-й Роком утвердження державної мови, пише «Газета по-українськи». «Звертаюся з проханням підтримати звернення до Вас понад 100 видатних діячів науки, освіти, культури і правозахисників, 178 народних



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Ада Роговцева

Роговцева вказала главі державі на широку підтримку суспільством ідеї запровадження Року утвердження державної мови

Народна артистка України, Герой України Ада Роговцева звернулася до Президента України Петра Порошенка з проханням проголосити 2018-й Роком утвердження державної мови, пише «Газета по-українськи».

«Звертаюся з проханням підтримати звернення до Вас понад 100 видатних діячів науки, освіти, культури і правозахисників, 178 народних депутатів, ініціативної групи «Першого грудня», Світового конгресу українців та трьох президентів України з пропозицією оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови, - йдеться у листі. - Така широка підтримка свідчить про готовність українського суспільства відповідально та дієво долучитися до реалізації Указу президента про оголошення Року утвердження державної мови».

Звернення Роговцевої до президента

Ада Роговцева звертає увагу, що утвердження державної мови сприятиме консолідації суспільства, формуванню та захисту національного мовно-інформаційного простору, посиленню національної безпеки та суверенітету України.

Як повідомлялось, 9 лютого колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка із проханням оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови.

Як раніше повідомлялось, письменниця Оксана Забужко підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови. На думку письменниці, саме формулювання Рік утвердження державної мови є вдалим.

Нагадаємо, листа до президента із проханням оголосити 2018-й Роком державної мови направили не лише митці (відповідне звернення було спрямовано до глави держави 6 грудня 2017-го), а й народні депутати. 178 парламентарів 10 листопада минулого року підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Раніше Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року Роком державної мови. Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.

26 січня звернення до президента Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови» підписали 74 провідні українські правозахисники, науковці, письменники, митці та видавці.