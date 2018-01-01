У Москві побачили, як американці хочуть змінити «миролюбивого» Порошенка на когось войовничішого

Російський політолог вважає, що до 2019 року Петро Порошенко може не допрацювати на посаді президента

У Російському інституті стратегічних досліджень вважають, що американцям непотрібен такий «миролюбивий» президент України як Петро Порошенко. Таку думку висловив експерт РІСД Ілля Кравченко. «Петра Порошенка неодноразово пробували штовхати до розв'язування активних бойових дій. Однак що виходить? Він приїжджає до Вашингтона,



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Петро Порошенко

Російський політолог вважає, що до 2019 року Петро Порошенко може не допрацювати на посаді президента

У Російському інституті стратегічних досліджень вважають, що американцям непотрібен такий «миролюбивий» президент України як Петро Порошенко. Таку думку висловив експерт РІСД Ілля Кравченко.

«Петра Порошенка неодноразово пробували штовхати до розв'язування активних бойових дій. Однак що виходить? Він приїжджає до Вашингтона, трясе то одним доказом, то іншим, постійно демонструє відданість ідеї про «злих росіян», що потрібно з ними боротися, але сам він цього робити не може. А якщо президент України не може цього робити, то навіщо ж американцям такий лідер?» — говорить він.

Кравченко підкреслює, що Порошенко дуже неохоче реалізує військову кампанію, «можна навіть сказати, що забув про війну на південному сході і що потрібно активніше залучати до неї українські війська без використання, безумовно, кого-небудь з боку».

Тим часом суть прагнень США, на його думку, в сучасних конфліктах взагалі і в українському зокрема полягає в тому, щоб воювати чужими руками: «Американці ще з часів кампанії в Іраку стежать за тим, щоб громадяни США гинули якомога менше. В основному там задіяні військові інструктори. Щось на кшталт початку кампанії у В'єтнамі ще в роки холодної війни. Приблизно такої ж стратегії Вашингтон дотримується і у випадку з Україною».

Росіянин вважає, що до 2019 року Порошенко може і не допрацювати в якості президента. «Політична система України нестабільна. Її розрізненість продовжує тільки посилюватися, і це веде до появи нових, досі ще незнайомих нам політичних осіб», — сказав він.

Нагадаємо, Російський інститут стратегічних досліджень надає аналітику і рекомендації для президента Володимира Путіна, Держдуми, Ради Федерації і Ради безпеки РФ.

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