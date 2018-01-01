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    Порошенко привітав дружину з днем народження

    Президент написав, що захоплюється красою своєї дружини
    Президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину з днем народження. Своє привітання глава держави розмістив у соцмережах. «Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко. До слова, 26 вересня минулого року
    • Сьогодні, 09:11
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    Петро і Марина Порошенки
    Петро і Марина Порошенки

    Президент написав, що захоплюється красою своєї дружини

    Президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину з днем народження. Своє привітання глава держави розмістив у соцмережах.

    «Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко.

    До слова, 26 вересня минулого року президент України Петро Порошенко святкував своє 52-річчя. Дружина президента Марина Порошенко привітала чоловіка оригінальним способом: перша леді з'явилася як ведуча ранкових новин. Вона разом з дітьми записала відеопривітання президенту. У своїй промові Марина Порошенко розповіла про досягнення чоловіка на посту глави держави.

    Нагадаємо, раніше Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави.

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