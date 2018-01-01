Порошенко привітав дружину з днем народження

Президент написав, що захоплюється красою своєї дружини

Президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину з днем народження. Своє привітання глава держави розмістив у соцмережах. «Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко. До слова, 26 вересня минулого року



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Петро і Марина Порошенки

Президент написав, що захоплюється красою своєї дружини

Президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину з днем народження. Своє привітання глава держави розмістив у соцмережах.

«Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко.

До слова, 26 вересня минулого року президент України Петро Порошенко святкував своє 52-річчя. Дружина президента Марина Порошенко привітала чоловіка оригінальним способом: перша леді з'явилася як ведуча ранкових новин. Вона разом з дітьми записала відеопривітання президенту. У своїй промові Марина Порошенко розповіла про досягнення чоловіка на посту глави держави.

Нагадаємо, раніше Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави.