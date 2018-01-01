Порошенко привітав дружину з днем народження
- Сьогодні, 09:11
-
Розсилка
Президент написав, що захоплюється красою своєї дружини
Президент України Петро Порошенко привітав свою дружину Марину з днем народження. Своє привітання глава держави розмістив у соцмережах.
«Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко.
До слова, 26 вересня минулого року президент України Петро Порошенко святкував своє 52-річчя. Дружина президента Марина Порошенко привітала чоловіка оригінальним способом: перша леді з'явилася як ведуча ранкових новин. Вона разом з дітьми записала відеопривітання президенту. У своїй промові Марина Порошенко розповіла про досягнення чоловіка на посту глави держави.
Нагадаємо, раніше Порошенко привітав чинного президента Фінляндії Саулі Нііністе з переобранням на пост глави держави.